Nelson Mauri aseguró recibir propuesta para trabajar en industria porno gay: "No le cierro la puerta"

En julio del 2018 el exchico “Rojo” se vio involucrado en toda una polémica luego de que se filtrara un video íntimo.

En la oportunidad el joven sostuvo que a pesar de las críticas que recibió, también valoró el apoyo de la gente.

Estas palabras fueron sostenidas en “Tu vida, tu historia” donde fue invitado. En el programa de CHV además reveló algo que sorprendió a los conductores: recibió ofertas para participar en películas triple X.

“Me hayan llamado de la industria estadounidense, por si quería dedicarme al porno gay, para mí eso me subió el ego“, sostuvo en el espacio de conversación.

La propuesta habría ocurrido luego de que se encontrara con un reconocido actor porno estadounidense en un evento. “Coincidimos en una fiesta justo cuando pasó el tema del video, y el tipo me contactó (…) Desde su perspectiva existió una intención de reclutarme para la industria“., sostuvo.

Sobre aceptar esta propuesta, Nelson Mauri Pacheco afirmó que no descataría trabajar en este rubro. No obstante, tiene otros proyectos en su vida. “Tengo ganas de hacer otras cosas (…) No me frena nada, hasta lo pensé, pero estoy bien con lo que tengo ahora“, explicó.

Por último, no entregó un rechazo a la idea: “Si lo hubiese querido hacer, ya lo hubiese hecho (…) No le cierro la puerta“.