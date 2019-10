Nicole "Luli" Moreno desclasificó detalles de su vida: tiene intenciones de ser alcaldesa

Durante este día “Bienvenidos” de Canal 13 tuvo a una invitada especial. Nos referimos a Nicole Moreno, también conocida como “Luli”, quien detalló aspectos de su vida, así como sus intenciones a futuro.

Uno de los temas más llamativos que trató fue su interés por la política, lo cual fue una sorpresa para los panelistas. “Me invitaron a “Podemos Hablar” y me dicen si quisiera indagar en algo social. Dije ‘sí, no lo descarto en el futuro’. A mí me gusta lo social y ayudar a la gente. Pero no es ahora, y lo haría de manera independiente”.

Tras ser consultada por qué comuna desearía postular, Luli señaló que le gustaría estar en aquellas en las que ha vivido, como Puente Alto y La Cisterna. No obstante aclaró que estos planes son a futuro, para unos cinco años más.

Otro tema que no pudieron evitar fue su excelente estado físico, del cual hace gala en las redes sociales. “Amo el deporte, para mí es un estilo de vida. Hoy estamos trabajando glúteos” partió explicando la modelo, que luego señaló las virtudes del deporte.

“Me he dado cuento que en un principio era por un tema físico realizar deporte o comer sano, pero ahora es un estilo de vida. Invito a las personas en sus casas que no todo es físico, el deporte te sube el ánimo, te quita el estrés“, sostuvo.

Por último repaso algunas críticas que recibe en Instagram, donde señalan que pasa en el gimnasio, pero Luli explicó que solo va una hora. Tras ser consultada por el amor, Nicole Moreno no entró en detalles y afirmó estar “enamorada del amor, de las cosas lindas que están pasando en mi vida (…) Siempre sola nunca insola“, remató.