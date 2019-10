Patricio Frez contó detalles sobre su delicado estado de salud: "Hasta con oxígeno estuve"

Hace algunos días la ex voz en off del matinal “Buenos días a todos” Patricio Frez tuvo que ser internado de urgencia tras presentar una hemorragia en una úlcera gástrica.

Tras esto, su colaborador José Luis Castillo comunicó a sus seguidores cómo seguía Frez en cuanto a su estado de salud: “Patricio se encuentra internado desde esta mañana en Clínica Valparaíso de la ciudad puerto, luego de ser trasladado desde el hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar, donde estuvo internado ayer”, declaró en su cuenta de Twitter.

Asimismo Castillo explicó que la condición de salud del locutor se originó por la ingesta de medicamentos con los que se trataba una amigdalitis y también por una molestia renal.

Luego de lo sucedido, el exintegrante del matinal de TVN explicó a Lun cómo se encontraba: “Lo que pasa es que yo tengo un problema tremendo en el hígado por una cirrosis hepática criptogénica que no es por alcohol, sino de familia. Incluso a un hermano lo trasplantaron por lo mismo. Pensaron que me podía desangrar“, afirmó.

Sumado a esto, expresó que “estoy mejor, tengo fe, pero con mucho sueño, quiero sólo dormir. Me tienen conectado a miles de cuestiones, hasta con oxígeno estuve“.

Finalmente Frez contó que deberá realizarse una operación: “es una operación complicada, pero no es peligrosa, me dijeron que era como una endoscopía y allí van suturando las lesiones. Yo no sabía que tenía úlcera, lo descubrí ahora”, fueron sus palabras.