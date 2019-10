Selena Gómez compartió fotografía sin maquillaje y sus seguidores aseguraron "no reconocerla"

La actriz y cantante estadounidense Selena Gómez tiene fama mundial por sus diversas apariciones en películas y series de televisión, además de su exitosa carrera como cantante.

A raíz de esto la expareja de Justin Bieber ganó gran popularidad, sobre todo en redes sociales donde cuenta con más de 157 millones de seguidores, quienes constantemente la llenan de halagos.

No obstante, en una de sus últimas publicaciones en su cuenta de Instagram sus seguidores no la reconocieron debido a una particular razón.

La cantante de sencillos tales como “Good for you” y “Only you” publicó un registro sin maquillaje, el que acumula hasta el momento más de ocho millones de “likes”.

Mientras algunos quedaron asombrados por su belleza natural, otros aseguraron “no reconocerla”.

Revisa la postal acá: