El complejo episodio que Yamila Reyna vivió en Chile: reveló que fue acosada físicamente por conocido personaje del espectáculo

En una nueva emisión del programa de Chilevisión “Tu vida, tu historia” estuvo invitada la actriz y comediante argentina Yamila Reyna, quien habló sobre diversas historias que la marcaron a lo largo de su vida, tanto en el ámbito profesional como en el personal.

La actriz reveló complejos y delicados episodios que vivió en Chile, y expresó que fue víctima de acoso sexual por dos conocidos personajes del espectáculo.

En conversación con los conductores Jean Philippe Cretton y Camila Recabarren, la actriz argentina manifestó que “la primera vez que me pasó fue con alguien a quién yo quería y admiraba mucho, lo tenía como una imagen paterna, porque yo venía comenzando en este trabajo“, declaró Yamila, quien reveló que este sujeto no sería actor, pero que es conocido en el país.

Reyna narró que el sujeto la habría invitado a su camarín, lugar donde la habría acosado de forma física: “Me sorprendí porque no me lo esperé jamás, me largué a llorar y me fui, pero se volvió a repetir en una ocasión más, y en esa segunda vez, me puse a llorar como una niña de cinco años (…) y le pedí que no me hiciera eso porque estaba muy mal y que a él lo quería como un padre“, declaró Yamila en el programa de CHV.

Luego explicó que el sujeto no volvió a hacer lo mismo, y que al poco tiempo lo desvincularon del lugar donde se desempeñaba.

Sumado a esto, la argentina confesó que también habría sido acosada por un exdirector de radio: “Tuve las pelotas de decirle todo en la cara, que era un ‘viejo verde’, asqueroso, que no me iba a tocar un pelo en su vida“, expresó.

Finalmente la actriz, que ha participado en diversas producciones nacionales, afirmó que no quiso denunciar porque “si denunciaba públicamente a esta persona, ¿a quién le iban a creer? Si yo era la argentina voluptuosa, vedette. Entonces uno no habla por miedo, vergüenza. Además, si hablaba en ese minuto mi papá era capaz de venir a Chile y matarlo”, fueron parte de sus declaraciones.

Haz clic acá para revisar sus dichos.