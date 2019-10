"Gran Rojo": Usuarios se lanzan contra Cristián Natalino tras evaluar a participante que olvidó la letra de la canción que interpretó

En una nueva emisión del programa de Televisión Nacional “Gran Rojo” se pudo observar el versus entre los participantes para determinar quienes debían pasar a “capilla”.

Fue así como en el primer “duelo” se enfrentaron Benjamín Durán y Javiera Flores quienes interpretaron salsa como temática.

Tras presentarse frente a los jurados, finalmente quien ganó la jornada fue Benjamín, ya que su contrincante olvidó gran parte de la letra de la canción, siendo duramente criticada.

En este contexto, cuando la participante tuvo que escuchar la opinión del jurado respecto de su presentación, el cantante nacional Cristián Natalino, contó una particular historia de vida.

“No te quiero evaluar, pero quiero contarte una historia“, comenzó expresando el cantante. A esto agregó que “no me gusta hablar de mí, pero creo que es importante”, siguió comentando.

Posteriormente expresó que “hace unos años me llamó un producto para decirme que había la posibilidad de cantar con Franco de Vita. Me llamó tres horas antes para que cantara ‘Si la ves’ y no conocía ni la letra ni la melodía“.

“Cuando me dijeron eso, el artista que uno tiene dentro y esas ganas de hacer esto tu vida hicieron que me la aprendiera en tres horas, la canté en el Movistar Arena delante de 16 mil personas“, continuó narrando Cristián Natalino, ante la mirada atenta de Javiera.

Finalmente el cantante expresó que “así es la vida de un artista, si te quieres dedicar a esto, tienes que estar en sintonía con eso“.

Palabras de Cristián Natalino que fueron duramente criticadas por los usuarios de Twitter, quienes no estuvieron de acuerdo con su comparación.

Revisa las reacciones acá:

El Natalino es igual a Tovar diciendo: "no me gusta hablar de mí" pero siempre lo hacen #GranRojoTVN pic.twitter.com/YT04itOqeb — SilkyFace (@face_silky) October 9, 2019

Oye y Natalino no recuerda que lo hizo como el forro en el festival de viña y que canto 3 veces la misma canción? Con que cara critica a la Javiera #GranRojoTVN — Black Magic Woman. (@Perezossa2) October 9, 2019

#GranRojoTVN Natalino no puedes hacer ese tipo de comparación, primero porq no te llega ni a los zapatos Franco de Vita y 2do @Rojo_TVN no puede agarrar para el w….a los chicos. — Soy yo.. (@Frinharry) October 9, 2019

Cero aporte la historia de Natalino ah, quería hacerse el bacán no más 😂 #GranRojoTVN — Maca🌼 (@moondustttttt_) October 9, 2019

Natalino: me carga hablar de mi peroooo….. siempre habla de él 😂😂😂 si aún sigue gente que no sea el favorito del jurado es porque se han esforzado caleta para estar ahí competir con el participante, jurado y produccion es difícil. #GranRojoTVN — Berti (@beabePeil) October 9, 2019