Ignacia Michelson lanza candidatura a reina con osada fotografía: Competirá con Adriana Barrientos y Jessica Pires

La modelo Ignacia Michelson sorprendió con una fotografía este jueves donde presume su retaguardia, una forma de lanzar su candidatura a reina para el evento tuerca “Turner show Chile”, una fiesta que se realizará en la pista de carreras de Las Vizcachas el próximo 18, 19 y 20 de octubre.

Como era de esperar, la ex de Sargento Rap no va sola. Competirá con la modelo Adriana Barrientos y su ex compañera del reality “Resistiré” Jessica Pires, quienes también utilizaron la plataforma de Instagram para dar a conocer sus candidaturas.