“Martín Cárcamo eres un cara de ra...“: Michelle Adam frenó sin titubeos a Martín Cárcamo

No cabe duda de que Martín Cárcamo consagró su carrera. Muestra de esto es su conducción de “Bienvenidos“, el matinal de Canal 13, a la cual se suma su animación del Festival de Viña del Mar, donde el 2020 se presentará por segundo año.

Quien compone su panel en el matutino de la exseñal católica es la meteoróloga Michelle Adam, quien ha ganado gran popularidad durante el último tiempo.

Martín Cárcamo le habría dado un singular saludo a su compañera Michelle, donde la invitó a revelar que gran parte de su creciente fama, se debe a él.

“A mí me gustaría que Michelle contara que el real motivo por el cual está en “Bienvenidos”, y que ha desarrollado su estupenda carrera, es porque yo la elegí. Básicamente eso. Aquí se hizo un casting con muchas meteorólogas y meteorólogos”, partió comentando Cárcamo.

Luego, bajo la misma línea agregó, según Glamorama: “Nosotros estábamos comenzando el programa y me tocó hacer el casting con ella. Probar, digamos, a la Michelle en pantalla. Y yo siempre tuve la convicción de que ella era. Y básicamente gracias a mí, eso ella debería decirlo públicamente, está en el programa el día de hoy. Así es que Michelle, tú sabes que hay porcentaje importante de tu carrera que es mío”.

Estas palabras fueron tomadas por Adam, quien tras ser invitada a “No Culpes a la Noche” junto a Cristián Sánchez, Cami Stuardo y Nacho Gutiérrez, le respondió al “rubio natural”.

“¿Le puedo contestar? Martín Cárcamo eres un cara de raja”, soltó sin anestesia Michelle Adam, sorprendiendo en el set.

“No puedes decir que me elegiste, si fuiste tú el que dijo que yo no estuviera”, explicó luego para continuar detallando. “Porque yo no fui la quedé. Porque de todas las personas que postularon, que es verdad que fueron muchas, quedamos dos. Y yo no fui la elegida porque Martín dijo que no. Así es que es un cara de raja, lo vuelvo a decir“.

Finalmente Gutiérrez consultó si Cárcamo la quería fuera, a lo que Michelle explicó que no, que no entró y primero eligieron a otra meteoróloga y luego la llamaron a ella.

Por último Adams reafirmó sus palabras y se dirigió a Cárcamo: “Así que no seas mentiroso Martín, porque no me elegiste. A mí me eligió la Jacqui Cepeda (productora histórica de Bienvenidos, quien fue despedida este año). Y yo la adoro“, cerró.

