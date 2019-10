Actriz de Amor a la Catalán protagonizó desnudo total y reflexionó sobre Chile: "Hoy este es mi hogar"

La producción de Canal 13, “Amor a la Catalán“, ha conseguido bastante éxito tras narrar la historia de divertidos y cautivadores personajes.

Entre el elenco se encuentra una joven de origen haitiano llamada Erlande Augustine, quien interpreta a Sabine, asesora del hogar de Isabel.

La actriz no solo se desenvuelve frente a las cámaras de la exseñal católica, sino también frente a los lentes fotográficos, pues tiene un buen camino en el mundo del modelaje.

Bajo este contexto este viernes protagonizó un desnudo para Revista Viernes, donde repasó las complejidades de su estadía en Chile.

“Llegué de Haití sola y no reconocieron mis estudios. Saqué cuarto medio de nuevo, sin saber bien español. Al mismo tiempo trabajé haciendo aseo, como garzona y cajera, pero siempre quise ser modelo”, partió comentando la actriz de 21 años.

Por otro lado, señaló que no fue fácil ingresar al mundo televisivo, principalmente por su color de piel. “Porque soy negra, no mulata, como es más común acá. Aun así, agradezco cada producción que he hecho y a todos con quienes he trabajado, porque se volvieron mi familia“, sostuvo.

Finalmente relató que siente que este es su hogar. “Y me siento una pionera de la raza negra,que cada vez está más presente”.

Aquí puedes ver la imagen: