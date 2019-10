¡Cumplió dos años! Maly Jorquiera enterneció las redes sociales con emotivas palabras dedicadas a su hijo Lucas

La panelista del programa de Canal 13 “Sigamos de largo” Maly Jorquiera es una activa usuaria de redes sociales, lugar donde constantemente publica registros de sus actividades diarias tanto en el ámbito personal como en el profesional.

En este sentido, Jorquiera publica mayormente imágenes y videos junto a su pequeño hijo Lucas, fruto de su relación con el también comediante Sergio Freire.

Tal como sucedió durante este viernes, cuando la comediante celebró un importante hecho referente a su hijo: cumplió dos años.

“Felices 2 años de vida hijito mío!!!!!!!!! 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻😘😘😍😍😍❤️❤️ Me caes tan bien, me encanta estar contigo y no tengo palabras para explicarte todo lo que te amo, solo sé que trasciende este país, el mundo, el universo, la vía láctea, está vida y las otras que vengan” comenzó expresando Maly.

A esto agregó: “Disfruta siempre, lo que más puedas, agradece estar vivito y coleando y dale con fe que acá estará tu #mamaly siempre para cuidarte y apoyarte en este país, este mundo, el universo, la vía láctea, está vida y las que vengan! Seré pegote como mi mamá”, fueron parte de sus palabras.

Revisa la postal acá:

La publicación de la comediante se llenó de positivos comentarios de parte de sus seguidores: “Felicidades a poroto!!! Cada día más lindo, gracioso 😆 Es un RICO”, “Que lindo! Felicidades a Lucas! Besos a los 3!!!”, “Tanta Alegría y encantó en una sola personita♥️ Feliz cumple Luquitas!!”, “Exquisito 😍“, fueron parte de los mensajes que recibió.