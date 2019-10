"Deja de humillarte": El rechazo de Rocío a Diego en "Verdades Ocultas" que generó múltiples comentarios en redes sociales

En un nuevo capítulo de la teleserie “Verdades Ocultas“, se pudo observar el drama que está viviendo Rocío (interpretada por Camila Hirane) por culpa de Eliana (interpretada por Francisca Gavilán) quien busca “acabar” con ella.

Cabe recordar que en la teleserie, que ya lleva más de 500 capítulos al aire, se pudo ver cómo Eliana le pagaba a un sujeto para que éste entrara a robar a la casa de Rocío.

Todo empeoró para la protagonista al día siguiente, luego de que Tomás demandara a Rocío por la tuición de su hijo.

Tras los problemas que han aquejado a Rocío, quien siempre la ha apoyado a sido Diego, quien fue su amante por largo tiempo. Fue justamente Diego quien llegó hasta la casa de la abogada para declararle su amor.

“Quiero estar a tu lado, quiero ser parte de tu vida. No me importa nada más, esa es la verdad. Te amo y yo sé que tú me amas, que me necesitas“, fueron las palabras de Diego a Rocío.

No obstante, la respuesta de Rocío sorprendió al abogado: “No Diego, no te necesito ¿Quieres la verdad? Esa es la verdad, es tan simple como eso“, expresó.

La escena generó diversas reacciones en redes sociales de parte de los televidentes, quienes comentaron que Diego debería buscarse a una persona mejor, mientras que otros apuntaron a que no se debería “humillar”.

Revisa las reacciones acá:

Monito pagando todo lo que le hizo a la "soltera otra vez" xD #VerdadesOcultas — Mugatu (@TaigaChan) October 10, 2019

#VerdadesOcultas amigo date cuenta, deja de humillarte — ᴍᴀʙᴇ (@_MaribelFda) October 10, 2019

🙈🙈🙈🙈🙈 Rocío 🙈🙈🙈🙈 ¿cómo dejas ir a Diego? 😱😱😱😱😱#VerdadesOcultas — Jenny Belén (@cinefila08) October 10, 2019

Pobre monito se merece algo mejor que la araña de parron de rocio y que la helga Valentina #VerdadesOcultas — Natty Yazmin G. (@natalia_yazmin) October 10, 2019

Rocío, yo no te necesito… pero ante cualquier eventualidad te llamaré #VerdadesOcultas — ErynRivera (@ErynRivera) October 10, 2019

Chuuuta que las mató la Rocío🙈Rechazar a ese tremendo mino tan bueno y tan regio y que la ama tanto!!! Noooo, no puede ser, está mal de la cabeza. Debe ser la única mujer que le ha dicho no te quiero a Arriagada. #VerdadesOcultas — .·.Gabriela A.S.H.·. (@Gabri2013) October 10, 2019