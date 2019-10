Luis Jara recordó a su fallecida madre con emotivo mensaje que le dedicó: "Estoy orgullosa de ti"

View this post on Instagram

Esta foto tiene una historia muy particular. En junio del 2006 celebre mis 20 años de carrera en el teatro Teleton con más de 50 músicos . Fueron dos noches inolvidables. A diferencia de lo que muchos piensan , mi madre no tenia la costumbre de adularme , era más bien crítica y muy dura . Nunca me felicito casi por nada , ella era de la idea que cumplía con mi deber nada más. Pero siempre es bueno recibir algún estímulo de personas que uno quiere tanto . Yo siempre lo acepté sin reparos, era su forma de ser y yo la amaba así. El asunto es que esa noche mientras calmaba mi emoción solo en mi camarín, alguien golpeó la puerta apenas terminó el show. Era ella , mi madre. No dejo entrar a nadie , y me abrazo como nunca lo había hecho, y me dijo “ esta vez lograste emocionarme , no sé qué se te ocurrirá de aquí en adelante , pero quiero decirte que nunca me habías emocionado tanto y si no lo dije antes te lo digo ahora , ESTOY ORGULLOSA DE TI. Se selló con este abrazo y es algo que jamás olvidaré. Son fotos con historia . Buen fin de semana a todos .