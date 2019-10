"Era cabeza dura total": Mónica Pérez reveló que convencer a la madre del novio le costó más que entrevistar al Presidente Piñera

Este domingo se vivirá una nueva emisión del programa de Canal 13 “Contra viento y marea“, donde se podrá ver una emotiva historia de amor.

No obstante, la diferencia es que el conductor del espacio Francisco Saavedra estará acompañado y apoyado por otra figura televisiva, puesto que el animador se encuentra llevando a cabo las grabaciones de su otro programa “Lugares que hablan“.

La responsabilidad de conducir este espacio será compartida con la periodista de Tele13 tarde Mónica Pérez, quien vivirá dramáticos momento junto a los novios del próximo capítulo.

La periodista conversó de este tema con La Cuarta y expresó: “Cuando me dicen que la producción quería contar conmigo para ayudar a ‘Pancho’, altiro dije bueno, porque es un formato que ya hice con ‘Adopte un famoso’ de TVN, entonces tengo training en docureality”, explicó la reconocida periodista.

Sobre el hecho de trabajar con Saavedra manifestó que “lo entretenido era trabajar con ‘Pancho’, es que es tan simpático y la idea de hacer algo diferente, más allá de las noticias. Esto es mucho más emotivo, en lo personal lloré mucho al comienzo de las grabaciones“, reveló.

Pérez también narró uno de los momentos más complicados que se podrá ver por las pantallas de Canal 13, puesto que la familia del novio no quiere a su pareja, debido a que está enferma del hígado: “Cuando fuimos a Talca a conocer la familia del novio fue duro, porque discriminan a la chica, ya que la niña está enferma del hígado, entonces es demasiado duro que la suegra no la quiera por eso. Se me rompió el corazón“, expresó.

“Ella no tiene culpa, lucha por mejorarse, está en los primeros lugares de los trasplantes de hígado en Chile, viven juntos, es muy religiosa, entonces duele“, siguió comentando la periodista de Canal 13.

La periodista continuó relatando sobre este conflicto: “Llegó un momento en que me dio rabia con la mamá del novio. Tuve rabia, pena, transpiré mucho. Convencerla me costó un mundo, más que entrevistar a Piñera“, aseguró.

Finalmente Mónica declaró que fue sumamente difícil convencer a la mamá del novio de aceptar el casamiento con su pareja: “Fue realmente como una catarsis, era cabeza dura total, tienes que tener poder de convencimiento, fue muy desgastante“, fueron parte de sus palabras.

Revisa a continuación el adelanto del capítulo: