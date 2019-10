Gino Costa y su éxito en TVN: "No se da ni por pituto ni porque sea fácil"

El periodista Gino Costa está pasando por un muy buen momento laboral, ya que después de consolidarse como uno de los panelistas del matinal de TVN “Muy Buenos Días”, el canal lo ha potenciado teniendo grandes desafíos como en el Festival de Olmué que emite la señal.

De hecho, recientemente TVN apostó por él para reemplazar a Cristián Sánchez, en la presentación de la parrilla programática de dicho certamen, compartiendo a la par con Karen Doggenweiler.

Pero su éxito no llegó de la noche a la mañana y él lo tiene claro, algo que conversó con el portal Página 7. “No sé si es algo que yo andaba buscando pero sí es el reflejo del trabajo. Esto no se da ni por pituto ni porque sea fácil, y creo que es bonito que en el mismo lugar te den la posibilidad de crecer o de asumir otros desafíos”, comentó.

“Yo en eso soy bien testarudo y me gusta lo difícil, esas cosas me llaman mucho la atención, entonces soy súper agradecido cuando se me da esa posibilidad», señaló después.

Respecto a los buenos resultados de sintonía que ha obtenido «Muy Buenos Días», el periodista dijo que la buena onda que existe en el equipo se traspasa por la pantalla, lo que ha sido percibido por el público. Además destacó las diferentes opiniones que se tienen en el programa gracias a la variedad de panelistas.

“La verdad es que nos llevamos súper bien, compartimos mucho fuera del trabajo, algunos somos amigos y la verdad es que lo pasamos bien y, lo principal, es que conocemos nuestras diferencias. Yo sé que no pienso igual que el Hugo Valencia, no pienso igual a la Marcela o que la Mari, todos pensamos distinto pero la gracia es que nos respetamos, nos escuchamos, y si a veces tiramos la talla también hay otras en que decimos ‘oye, la embarraste’, pero existe esa confianza para decirlo, no andamos ‘pisando huevos’», indicó Gino Costa.