"Seguirá costando siempre esta gran pérdida": "Toto" Acuña sufre la muerte de una persona cercana a él y realiza sensible publicación

Volviendo de a poco a respirar más tranquilo. Ha sido una de las semanas más difíciles que me ha tocado vivir. Pero también ha sido una semana de muchas revelaciones. Entre esas… mi pasión, mi trabajo ha sido mi mejor terapia. Me costó. Seguirá costando siempre esta gran pérdida. Pero la actuación me acogió en sus brazos y me ha calmado el alma. Gracias 🙏 a este hermoso oficio. Gracias al apoyo de los distintos grupos de trabajo en los que estoy. Gracias a Uds que me siguen y que me dan su buena onda siempre. Gracias a mis colegas actores que han dado una palabra de apoyo. Gracias a mis amigos… a mi Familia que amo. Y sobre todo a mi compañera @belenaza_ por su apoyo incondicional… ❤️ Amor… gracias.