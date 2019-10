"Si la pasta está así, me la como toda": Osado comentario de Carolina Soto sobre Felipe Contreras genera ola de comentarios

El sábado se vivió una nueva emisión del programa de Chilevisión “La Divina Comida“, donde estuvieron de invitados el actor Felipe Contreras, la periodista Matilde Burgos, el conductor Felipe Viel y la cantante nacional Carolina Soto.

Fue justamente ésta última quien protagonizó un divertido momento en el espacio, el que comenzó cuando el actor Felipe Contreras estaba preparando sus platos para deslumbrar a sus comensales.

Fue en el momento cuando le llegó la invitación de la cena a Carolina Soto que expresó una osada y particular frase sobre Contreras.

Esto porque en la invitación se podía ver una imagen del actor de cuando interpretó a “Nahuel” en la teleserie “La Doña”, donde aparece sin polera y mostrando su tonificado cuerpo.

A raíz de esto, y refiriéndose al plato principal del actor llamado “pasta la vista baby”, la cantante emitió el siguiente comentario: “Ah… mira, ¡mansa foto! Está muy sexy, me dio calor“, comenzó diciendo.

Posteriormente la periodista Matilde Burgos expresó: “¡Te pasate con la foto!“, añadiendo que “¿estará ‘Nahuel’ vestido así hoy día? Me pondría nerviosa un anfitrión así“, fueron sus palabras.

Asimismo, Carolina Soto emitió una osada frase: “Mira… si la pasta está así (fotografía de Felipe Contreras) me la como toda“, declaró soltando carcajadas.

Haz clic acá para revisar el momento, adelantando el video una hora con 6 minutos.

Los usuarios no tardaron en comentar la actitud de Carolina Soto, y expresaron sus opiniones mediante la plataforma de Twitter.

No me gustan los comentarios de la Carola sobre Felipe, onda “si la pasta estuviera así me la como entera”

Si el comentario se lo dijera un hombre a una mujer a nadie le haría gracia y la Jani no se reiría y apañaría como wna 🙄 #LaDivinaComida

— 🌻 Araceli (@AraceliG_21) October 13, 2019