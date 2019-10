El doloroso mensaje con que hermano de "Cangri" lo recordó en día de su cumpleaños: "Que amargo es todo esto"

Ya han pasado ocho meses desde la muerte de Sebastián “Cangri” Leiva y hasta el día de hoy existe incertidumbre de lo que realmente ocurrió con el exchico reality en el norte del país.

El día de ayer, si Leiva continuara con vida, habría cumplido 26 años, por lo que su hermano Nicolás se pronunció a través de las redes sociales con un emotivo mensaje, rememorando una fotografía de ambos cuando pequeños.

“Feliz cumpleaños mi hermanito hermoso, primer año que pasamos nuestros cumpleaños separados, que amargo es todo esto, no sabes la falta que me has hecho estos casi 8 meses de tu partida”, partió redactando Nicolás Leiva.

Bajo esta línea, agregó: “Dame las fuerzas necesarias para poder luchar día a día por nuestros sueños, ayúdame a tomar siempre las mejores decisiones, como siempre lo hiciste en vida. Siempre tuviste el mejor consejo para mí, gracias por todos los recuerdos que me dejaste, te amo por siempre mi hermanito”.

La publicación recopiló miles de likes y comentarios de apoyo para él así como su familia.

Aquí puedes ver la publicación: