Joaquín Méndez desató la locura en Instagram tras publicar romántica fotografía

El panelista de “Mucho Gusto” Joaquín Méndez disfrutó de unas extensas vacaciones, pasando por Perú, México y Cuba, para finalmente regresar al país.

No obstante, su arribo a Chile no estuvo exento de polémicas, esto luego de que ayer, en horas de la noche, publicara una romántica fotografía en compañía de una mujer.

Si bien el trasandino no reveló su identidad, si dio pistas tras escribir lo siguiente: “Cuba me robó el corazón! No se enojen!!! Y tampoco tu!!! Gracias por la buena energía!!!!“.

La imagen rápidamente superó los 150 mil likes y obtuvo más de 2 mil comentarios, donde le consultaban al panelista si se trataba de su nueva pareja.

