"La trajimos al hospital de urgencia": Novio de "Contra viento y marea" reveló el estado de salud de su esposa

El domingo se vivió una nueva emisión del programa de Canal 13 “Contra viento y marea“, conducido por Francisco Saavedra, el que tuvo la participación especial de la periodista Mónica Pérez.

En la emisión del domingo se pudo conocer la historia de Carlos y Secia, quienes tuvieron que afrontar diversos problemas relacionados a la salud de ambos.

Mientras que el novio tuvo un cáncer, Secia padece una hepatitis autoinmune desde su nacimiento, por lo que necesita urgente un trasplante de hígado.

Carlos se refirió a este tema en el matinal “Bienvenidos” donde comentó que “el día de ayer se empezó a sentir mal, con dolor de estómago y en la noche como a las 2 de la mañana comenzó a hacer deposiciones con sangre“, comentó.

A esto agregó que debido a esto “la trajimos al hospital de urgencia. Esperamos 11 horas y no soportaba , estuvo hospitalizada en una silla de ruedas porque estaba colapsado, no había nada más que esperar. Gracias a Dios ahora está estable, no esta con riesgo vital”, siguió comentando.

El novio reveló que los exámenes no salieron como esperaban y por ende “lo más probable es que quede más arriba en la lista de espera”, afirmó.

“Yo no puedo esperar que ella empeore, pero si eso pasa sube en la lista de espera, pero también puede pasar que no aguante un trasplante. Ella había tenido sangrado antes. Ahora nunca había tenido deposiciones con sangre”, siguió narrando el novio.

Sobre qué sucedió después del matrimonio, el novio contó que “viajamos a Talca y estuvimos con su familia. Incluso ayer viajamos felices por el tema de que íbamos a compartir la historia con ustedes y pasó lo que pasó, lo de la hemorragia. Pero yo sé que va a salir adelante. Ella es una persona muy fuerte y admirable, ella nos calma a todos“, fueron sus palabras.