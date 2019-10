Marcela Vacarezza y Daniel Stingo se enfrentaron en tenso debate sobre la delincuencia: "Es una burla"

Durante la jornada de hoy se trató el tema de la delincuencia en el matinal de TVN, “Muy Buenos Días“, donde se contó con la presencia de los parlamentarios Gonzalo Fuenzalida (RN) y Maite Orsini (RD).

El debate inició bajo la pregunta: “¿Qué falla en la lucha contra la delincuencia?“, obteniendo varias respuestas como la regulación de las armas, narcotráfico, desigualdad social y la “puerta giratoria”.

Esto desató un ácido debate entre Marcela Vacarezza, panelista del espacio, y Daniel Stingo, abogado y panelista.

“La prevencion es maravillosa, pero ¿qué pasa cuando se comete el delito? Me parece curioso que en este país se gasta más por un preso, que en un niño del Sename“, partió comentando Vacarezza, lo que obtuvo una inmediata respuesta de Stingo.

“¿Has visto las condiciones en las que viven los presos?“, replicó Daniel, lo que obtuvo respuesta: “Me interesan más los niños del Sename”, contestó la esposa de Rafael Araneda.

Tras esto, Stingo comenzó a plantear su punto: “Hemos invertido en reprimir, en el negocio de la seguridad, armas, guardias, rejas. Hay que prevenir…“, pero fue interrumpido por Vacarezza, quien señaló que lo que decía Daniel era una burla.

Daniel Stingo preguntó si podía terminar y continuó con su argumento. “Son 40 años de meterle lucas a abatir al delincuente. La raíz es la desigualdad social. En este tiempo ¿hemos apuntado a la desigualdad”.

No obstante, Vacarezza catalogó su punto nuevamente como una mofa. “Es una burla, te lo digo con harto respeto, no es un negocio de seguridad, si me siento vulnerable, tengo que cuidarme…”, hasta que Stingo la interrumpió para corregir su argumento.

“Lo decía por el Estado, no por particulares. No me malinterpretes, estoy diciendo que es el Estado, no los privados, hay una gran diferencia. ¿Me estás entiendo? Estás cambiando lo que yo dije”, cerró el abogado.

Acá puedes ver el fragmento de esta discusión: