VIDEO | El gesto que emocionó a María José Quintanilla: "Si todos actuáramos así, otro sería el mundo"

Hace algunos días la panelista del matinal “Mucho Gusto” de Mega María José Quintanilla publicó un emocionante y conmovedor registro en sus redes sociales.

Fue particularmente en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de un millón de seguidores, que la cantante compartió un video donde se aprecia disfrutando junto a varios niños en Vallenar.

La panelista del matinal de Mega se emocionó luego de los niños de un establecimiento educacional de ese lugar le cantaran una de sus canciones más recientes, titulada “Fue difícil“.

Pero el gesto que emocionó a Quintanilla, fue el hecho de que los niños y niñas interpretaron la canción en lengua de señas.

En este sentido, la cantante nacional acompañó el registro con las siguientes palabras: “Cuando la inclusión no se dice, se hace! Tenemos tanto que aprender! Hoy me sorprendieron cantando en lengua de señas ! Todo el colegio sabe y se comunica, pero no todos lo necesitan ! Si todos actuáramos así! Otro sería el mundo! Hoy me dieron una gran lección ! ❤️❤️❤️ gracias“.

Revisa el video acá: