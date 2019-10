"El ego está en todos": El comentario que recibió Catalina Palacios tras subir foto en bikini y que no dudó en responder de forma categórica

La actriz Catalina Palacios se hizo conocida Chile luego de participar en diversos programas juveniles, tales como “Mekano” y “Yingo”.

Además, Palacios dedica gran parte de su tiempo al canto, talento con el cual ha ganado gran popularidad en redes sociales, sobre todo en Instagram donde acumula más de 266 mil seguidores.

Es justamente en esta plataforma donde Catalina compartió una postal del recuerdo, cuando tenía seis meses de embarazo.

En la postal aparece en una playa luciendo su “pancita”, utilizando un bikini de color celeste, postal que cautivó a sus seguidores quienes le emitieron positivos comentarios.

Junto al registro, que ya cuenta con más de 17 mil “likes”, la actriz escribió el siguiente mensaje: “Mi hija esta próxima a su cumpleaños y encontré esta imagen que me llena de amor!! Cuando tenia seis meses de embarazo ❤️🎆 cuando tenía a mi lucesita adentro mio 🙏☀️”.

En la postal, la exintegrante de “Yingo” recibió un comentario de una usuaria sobre su embarazo, que no dudó en responder.

“Di la verdad rosa😂, subiste la foto para demostrar que tenias 6 meses de embarazo y no se te notaba nada, ni una estría, ni guata nada👏👏… El ego está en todos Namaste🙏“, dijo la usuaria, quien después explicó que fue en tono de broma.

No obstante, la rubia no se tomó bien este comentario y respondió de la siguiente manera: “Amiga, no estoy embarazada, esa foto es de hace dos años atrás, y esa es la guata que tenía, no otra, no la voy a esconder para sorprenderte ni convencerte de mi ego bajo mi alto ni nada, soy feliz y libre, no estoy pensando en tu mente, aun no te conozco, mi hija cumple años en pocos días y quise subirla, no quiero tener un motivo que sorprenda a alguien para hacer lo que quiero en mi propio instagram, cariños para ti!!”, fueron sus palabras.

Revisa la imagen acá: