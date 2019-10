"Eso me mató": Renata Bravo revela su mayor miedo tras ser operada de urgencia

El pasado 23 de septiembre la actriz nacional Renata Bravo tuvo que se ser operada de urgencia tras sufrir una perforación de una úlcera gástrica.

Situación que la tuvo en estado grave en la Clínica UC Christus, desde donde informaron que tras la cirugía, la actriz se recuperó satisfactoriamente, la que incluso volvió a su hogar para seguir con su recuperación junto a su familia.

Sobre este tema la actriz conversó con los panelistas del matinal “Muy buenos días” de Televisión Nacional”, espacio donde comentó diversos detalles y también uno de sus mayores miedos.

“La morfina te hace tener sueños feos, trágicos. El inconsciente trabaja con tus miedos (…) no puedes pensar lo que quieres. En mis sueños aparecían mis hijas, pero ellas me hablaban y el panorama era terrible“, reveló la actriz.

A esto agregó que cuando tuvo que ser trasladada de urgencia a la clínica, expresó que sus hijas “se durmieron conmigo y las despertó el papá, preguntaron por mí y les explicaron que me dolía la guatita y que me quedaría unos días en la clínica”, narró Bravo.

La actriz siguió comentando que “ya después, cuando volví a la casa, mi hija me dice, ‘mamá yo quiero dormir contigo’. Después me dice, ‘mamá, tenía tanto miedo de que te murieras’ y eso me mató, me mató. Porque ahí te pones a pensar lo que vivió ella, que le pintaron un panorama más bonito, pero en su inteligencia sabía que existía esa posibilidad y fue muy doloroso“, explicó en el matinal.

Cabe mencionar que las palabras de Bravo emocionaron profundamente a la conductora del programa, María Luisa Godoy, quien no pudo contener las lágrimas. Ante la reacción de Godoy, Bravo expresó que “no quería hacerte llorar”.