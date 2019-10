Hector Morales se sincera tras quiebre con modelo trans: "No nos esperábamos la violencia que se generó en las redes"

En un nuevo programa de “Tu vida, tu historia” de Chilevisión, el actor Héctor Morales se refirió a diversos aspectos de su vida tanto profesional como privada.

Particularmente, el actor abordó lo que fue su mediática relación con la activista y modelo trans Helénia Melán, con quien terminó hace varias semanas.

Héctor afirmó lo difícil que fue afrontar los duros comentarios que recibió por parte de diversos usuarios de redes sociales, a raíz de su relación amorosa con Helénia.

“Yo trato de quedarme con lo mejor, que personalmente lo guardo con mucho cariño y muy especialmente. Pero claramente fue algo rudo. Fue un momento difícil para los dos, porque creo que no nos esperábamos el revuelo. No nos esperábamos la violencia que se generó en las redes”, comenzó explicando el actor a los conductores Jean Philippe Cretton y Camila Recabarren.

Posteriormente afirmó que “yo creo que en el fondo nuestro país, es un país súper joven para un montón de cosas. Creo que también es muy ignorante y es muy delicado ir a la vanguardia en un montón de temas“.

Héctor expresó al conductor que “tú lo debes vivir también a diario. A la gente no les cuesta nada hacer daño desde su vitrina oscura de las redes sociales, cuestionando tu vida o refiriéndose a ti de una u otra manera. Que uno dice ‘filo, me da lo mismo’, pero en verdad no da lo mismo”, expresó.