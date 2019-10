¡Luego de ocho meses! Daniela Aránguiz comparte tierna fotografía junto al "Mago" Valdivia

La exintegrante del programa “Maldita Moda” Daniela Aránguiz es una activa usuaria de redes sociales, particularmente de Instagram, donde cuenta con más de 618 mil seguidores.

Es justamente en esta plataforma donde la modelo publica constantemente registros de sus sesiones de fotos, desatando una ola de halagos en sus seguidores.

No obstante, un detalle que llamaba la atención en la red social de Aránguiz, es que la exchica Mekano no publicaba fotografías junto a su pareja Jorge “Mago” Valdivia, lo que no había hecho hace ocho meses.

Hasta este martes, ya que Daniela compartió un tierno registro en compañía de su esposo, y junto a la postal escribió: “Mi amor @jorgitovaldivia eres el mejor regalo que la vida me dió te amo 💕“, fueron sus palabras.

Revisa la imagen acá: