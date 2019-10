Raquel Argandoña recuerda cuando se involucró más de la cuenta en una relación de "Kel": "A la larga yo tenía razón"

En nueva nueva emisión del programa radial “Sin Límite” de Radio Agricultura, la conductoras del espacio Patricia Maldonado y Raquel Argandoña abordaron supuesta relación que tendría la hija del Marcelo Ríos, Constanza, con el futbolista Guillermo Maripán.

Esto luego de que la joven publicara un video junto a Maripán en una fiesta, donde se pueden ver sumamente cercanos, hecho que desató los rumores sobre una supuesta relación amorosa, lo que fue desmentido por la propia Constanza Ríos.

Acerca de este tema la coanimadora de “Bienvenidos” Raquel Argandoña manifestó que “la hija del “Chino” que es estupenda, está saliendo con un futbolista y el “Chino” en sus redes sociales puso una foto del futbolista y obviamente la hija le dijo ‘papá, qué gusto de llamar la atención’ y él como padre le dijo ‘hija, como padre debo cuidarte y que nadie te haga daño’, y eso se prestó para que todo el mundo empezara con comentarios como diciendo ‘es mucha mujer para ese futbolista"”, explicó.

Posteriormente expresó: “La pregunta mía es la siguiente, ¿hasta qué punto nosotros los padres nos debemos meter en la relación de nuestros hijos?“, cuestionó Argandoña.

“Yo por experiencia propia, un tiempo me metí mucho en una relación de mi hija… opté por no meterme más. A la larga yo tenía razón, porque a la larga siempre uno dice ‘te lo dije o no te lo dije"”, declaró sobre su hija “Kel” Calderón.

Finalmente explicó que de igual manera está alerta con las relaciones que tiene su hija: “Yo siempre estoy alerta atenta, pero hasta donde está el límite de no ir más allá”, dijo a su íntima amiga Patricia Maldonado.

La panelista de “Mucho Gusto” de Mega afirmó que, en su caso: “Yo no me meto, yo solamente intervendría en un caso: violencia“, declaró.

Escucha el momento acá: