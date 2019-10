Éxito total se vivió en Ñuñoa: Iron Maiden repletó el Estadio Nacional

Iron Maiden regresó al principal recinto del país con más de 60 mil fanáticos coreando a todo pulmón los grandes éxitos de la banda británica. Un destino predilecto para el sexteto de Londres y que dio fin al tour the legacy of the beast. Tal como en Europa y Sudamérica, “Aces High” “Where The Eagles Dare” y “2 minutes to midnight” fueron los primeros temas de un repertorio que deja ver la gran trayectoria de más de 40 años.

Si hay fanáticos que disfrutan a fondo un espectáculo de Iron Maiden son los que van al sector cancha. Esta vez, la Monster Energy Beast Zone, fue parte y testigo de los infaltables mosh con clásicos temas de la Doncella de Hierro como “The Trooper”, “Fear of the Dark” o “Iron Maiden”.

A su vez, el inagotable Bruce Dickinson, recorría el escenario entero con su impecable puesta en escena, movimientos característicos y hasta batallando al más puro estilo de William Wallace, contra “Eddie” en la interpretación del tema “Clansman”, simplemente fantástico.

Pasado las 23:30 de la noche, Iron Maiden tocaba sus 3 últimos temas “Evil that men do” “Hallowed” “Run to the Hills” cerrando con broche de oro su segunda presentación en nuestro país. Una historia de 23 años con Chile que no tiene fin y que Monster Energy, auspiciador oficial de Iron Maiden “the legacy of the beast” lo hizo posible.