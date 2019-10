La divertida anécdota de Paz Bascuñán en el camarín de Chayanne: "Yo me quede súper impactada"

En una nueva emisión del matinal “Muy Buenos Días” de Televisión Nacional, estuvo de invitada la actriz nacional Paz Bascuñán, recordada por sus interpretaciones en “Soltera otra vez” y “Preciosas”.

Mientras la actriz hablaba de diversos aspectos de su vida profesional y privada, apareció una imagen en una de las pantallas del programa que sorprendió a Paz: se trataba del cantante Chayanne quien arribará a Chile en noviembre para mostrar todos sus éxitos.

Tras esto, la actriz expresó que era fanática del cantante, y manifestó que “yo le amo, ya tengo mis entradas y estas canciones me hacen daño, me mandan a algunos lugares”.

A esto añadió que “no puedo con Chayanne, estoy un poco acalorada. Yo siempre quise ser bailarina de él, hubiera sido súper feliz”.

Posteriormente la actriz expresó que “para mí no es un placer culpable que me guste, lo digo con harto orgullo. Sí, no me importa, aunque me hagan bullying”.

Tras esto, Bascuñán narró una particular y divertida anécdota que vivió en el camarín de Chayanne: “Me encontré con una amiga, que era una amiga de Chayanne y nos llevó al camarín de él, y se sacó la polera y yo me quede súper impactada. Él se puso a ensayar la coreografía… pero no me vio“, declaró, sorprendiendo al panel con su historia.