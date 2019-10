VIDEO | "No me agarres así": Raquel Argandoña protagoniza confuso incidente con periodista de "Intrusos"

Durante la jornada de ayer la coanimadora de “Bienvenidos” Raquel Argandoña se dejó ver sumamente feliz junto a su pareja Félix Ureta en el avant premiere de “Maléfica: dueña del mal” en el Cinépolis de La Reina.

Fue en este contexto que se produjo un polémico momento protagonizado por Argandoña y los reporteros del programa “Intrusos” de La Red.

Según aseguró Glamorama, al finalizar la película, la mediática pareja caminó hasta el estacionamiento, siendo acompañados por la periodista y el camarógrafo de “Intrusos”.

Fue este mismo programa que reveló las imágenes de lo sucedido, donde se puede ver a la integrante de “Bienvenidos” sumamente enojada con la reportera Tamara Escobar y el comunicador audiovisual, Álvaro Rodríguez.

En el video que expuso el espacio de La Red se puede observar a la periodista expresándole a Raquel lo siguiente: “Raquel, vienes bien acompañada con Félix… Se ve estupenda, radiante, nada que envidiarle a las quinceañeras… Raquel, te ves estupenda, bien acompañada… ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo la película?“, fueron sus palabras.

Raquel decidió no prestarle atención a las consultas de la periodista, quien siguió comentándole a Argandoña lo siguiente: “Es el primer evento con tu novio, si no me equivoco”, momento en que se produjo un confuso momento entre ambas.

“Ten cuidado. A la otra… ¡Ten cuidado, ah!”, le advirtió Raquel a la periodista, quien accidentalmente la pasó a llevar.

“No me agarres así, porque…”, le dijo la periodista, a lo que Argandoña expresó que “no, tú no me vengas a botar”.

Finalmente la periodista de La Red le explica que “fue sin querer en todo caso. Pero tú no me agarres, porque no te he hecho nada… ¿Félix, ¿cómo lo pasaron? ¿Pudieron aclarar el tema de tus exs?”, fueron parte de sus dichos.

