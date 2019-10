"¡Eres una irresponsable!": La "parada de carros" de Raquel Argandoña a Patricia Maldonado por confesar temor al realizarse examen de salud

En una nueva emisión del programa radial “Sin Límite”, la conductora del espacio Patricia Maldonado reveló uno de los mayores miedos que tiene en la actualidad.

“Voy a ser honesta, y y sé que lo que voy a decir es muy irresponsable de mi parte, yo lo tengo claro, porque yo necesito que venga la Javiera de la Plaza (psicóloga) y me indique una técnica de cómo quitarme el terror que tengo yo de hacerme una mamografía“, expresó a su compañera de espacio Raquel Argandoña.

Posteriormente explicó por qué tiene tanto miedo de realizarse tal examen: “Yo fui sagrada, si hubo alguien sagrado en sus exámenes (mamografía, papanicolaou) esa soy yo, pero después de que murió mi sobrina me dio la tranca del miedo, del terror. Cáncer mamario murió, fue la escoba“, aseguró Maldonado.

A esto agregó que “pasaron tres años que yo no me hice nada. Tanto me insistieron que ya… pedí hora y me la fui a hacer, ¡qué terrible! Me quería morir, le decía a la chiquilla ‘por favor, si tengo algo no me digas nada’… gracias a la vida que me ha dado tanto no tenía nada“.

No obstante, todo se complicó cuando recibió una inesperada llamada mientras se encontraba en el estudio de “Mucho Gusto”: “Me llama una de mis hermanas y me dice ‘la Elizabeth tiene cáncer mamario y en cuarto grado’“, noticia que descolocó a la animadora.

“Yo casi me muero, yo salí del estudio como una loca. Yo no podía creer que por segunda vez estuviéramos pasando lo mismo como familia. El cáncer de mi hermana era invasivo, era un cáncer muy desgraciado que afortunadamente, gracias a la vida, se salvó, pero ella anualmente tiene que hacerse un chequeo general”, declaró la panelista de Mega.

Después de eso, Maldonado reveló que nunca más se quiso realizar una mamografía, ante lo cual su íntima amiga no dudó en cuestionar su actitud: “Pero ‘Pata’… no puedo creerlo, ¡eres una irresponsable! porque tú como trabajadora en un medio de comunicación incentivas y le dices a la gente que no tiene que ser irresponsable y tiene que hacerse el chequeo y tú no lo haces“, fueron las categóricas palabras de Raquel.

“Tienes razón, yo había estado súper bien, no tenía miedo, pero volvió el miedo a mí. Es que yo lo digo, de corazón, yo no sé qué pasaría conmigo si me dicen que yo tengo cáncer”, aseguró la conductora de “Sin Límite” Patricia Maldonado.

Escucha el momento acá: