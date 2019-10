"Es irreversible": Adriana Barrietos confiesa que tiene un tumor en las cuerdas vocales

En una nueva emisión del programa de Televisión Nacional “No culpes a la noche“, estuvo de invitada la modelo Adriana Barrientos, quien comentó diversos aspectos de la vida privada y profesional.

Pero hubo una confesión que reveló la modelo y exchica reality en el espacio de TVN, que causó el impacto de los televidentes, la cual que tiene relación con su actual estado de salud.

Adriana explicó que “el año pasado fui al fonoaudiólogo porque me tenía que sacar las amígdalas. Cuando estaba en la operación, se dan cuenta que mis cuerdas vocales no estaban bien, que tenían una pelotita más o menos grande. Esa pelotita se llama tumor“.

A esto agregó que “más o menos para mi cumpleaños, me di cuenta que me empezó a doler mucho la garganta. Hablaba fuerte, por ejemplo, y me dolía mucho la garganta. Me fui a ver al médico, y lamentablemente la pelotita había crecido“.

“Me da un poco de lata, porque de la noche a la mañana me dijeron que me tenían que hacer una radiación, que es súper invasivo“, siguió comentando en el programa de Televisión Nacional.

Barrientos se emocionó al hablar de este complejo problema de salud que le aqueja y expresó que “llamé a mi amigo Pablo, que además es peluquero, le digo que se me están cayendo las extensiones y yo no podría soportar verme peladita. Me sacó las extensiones con mucho cuidado para que no se me cayera el pelo de la cabeza, el poco pelo que me quedaba, y yo le yo decía ‘¿cómo lo enfrento?’, porque siempre he sido de las personas que siempre se las ha bancado sola”.

A esto añadió que “mi amigo me dice: ‘Bien digna vamos a decir que esto es un cambio de look, porque las melenas están totales’ y accedí”, afirmó la modelo.

Acerca del tratamiento, Barrientos afirmó que le recetaron seis sesiones de fonoaudiólogo, pero realizó 20 y no hubo mejoría, por lo que “el doctor fue súper claro conmigo. Si ellos me sacan esto, va a volver a salir. La protuberancia es irreversible”, aseguró la modelo.

“Es una batalla que cuesta mucho darla. Yo pregunté por el tema, que fue súper agresivo para mí, y por ejemplo si a mí me tuvieran que hacer una nueva radiación, yo no me la hago. No estoy dispuesta a pasar por algo tan heavy, tan complicado”,fueron parte de sus sensibles palabras.