Laura Prieto se quebró en "Viva la Pipol" tras detallar el complejo estado de salud de su madre

El día de ayer no fue una jornada ligera para la exchica reality Laura Prieto, quien visitó el matinal “Viva la Pipol” en donde detalló un problema que la tiene complicada.

En el espacio señaló que a su madre le encontraron un tumor maligno en uno de sus pechos, por lo que debió ser sometida a una operación.

“Por suerte se lo pillaron a tiempo y ahora la están operando. Ella está en Uruguay, no quiso que yo viajara. Están mis hermanos con ella y sus más cercanos. Entonces, remecer estos temas hoy es difícil (…) Me dijo que me quedara tranquila, que siguiera trabajando”, precisó Prieto, que rompió en lágrimas.

Quien empatizó con ella fue la panelista Rocío Marengo, quien expresó comprender lo que se siente estar lejos de la familia.

“Cuando uno trabaja lejos, los padres no quieren molestar… perdón. Yo creo que pasa por ahí un poco, saben que estás lejos y que viajar es un gasto extra”, cerró la trasandina.