Raquel Argandoña se refirió al duro altercado con equipo de "Intrusos": "Me hizo una zancadilla"

Hace un par de días Raquel Argandoña se lució en la avant premiere de “Maléfica” en compañía de su pareja Félix Ureta, enseñándose por primera vez en público.

En la ocasión detalló a Matías Vega, que ofició como notero de “Bienvenidos“, que su relación no tenía nombre y estaban bastante bien juntos.

No obstante, con el equipo de “Intrusos” de La Red que llegó al lugar, el ánimo no fue el mismo. Esto, luego de que protagonizara un duro altercado con el equipo del programa de farándula.

“Ten cuidado. A la otra… ¡Ten cuidado, ah!“, reclamó Argandoña, para que luego se escuchara a un camarógrafo decir “disculpe”. Pero esto no fue suficiente para “La Quintrala”, quien replicó: “¿Cómo que disculpe?”.

Tras esto se escuchó a la periodista de “Intrusos” haber sido “agarrada sin haber hecho nada”, para que luego Raquel volviera a replicar: “No, tú no me vengas a botar“.

Al día siguiente este tema fue tomado en el matinal de Canal 13, “Bienvenidos”, donde Argandoña se refirió a este de manera bastante escueta.

“(El camarógrafo) me hizo una zancadilla“, sostuvo, sin entrar en más detalles.

Aquí puedes ver el registro de esta situación: