VIDEO | La reacción de Belén Mora tras ver apasionado beso de "Toto" Acuña en "Yo soy Lorenzo"

Durante la jornada del miércoles se emitió un nuevo capítulo de la teleserie “Yo soy Lorenzo“, donde se vivió un romántico momento protagonizado por Gloria y Angelito.

Y es que ambos están más enamorados que nunca en la producción y se demuestran su amor constantemente mediante apasionados besos y divertidos bailes.

El último baile se vivió en la fuente de soda donde mostraron todo su talento. Posterior a eso, Gloria se decidió y le pidió pololeo a su amigo, quien se desmayó al escuchar sus palabras.

La escena del beso no pasó desapercibida entre los usuarios, quienes destacaron este acto de amor. No obstante, hubo otros que no se lo tomaron de la misma manera y una de ellas fue la pareja de Francisco Acuña, más conocido como “Toto”.

Hablamos de la destacada comediante Belén Mora, quien publicó un video en sus redes sociales, particularmente en Instagram, donde mostró su rostro al ver la escena. La comediante de “Morandé con compañía” acompañó el video con la siguiente frase: “hide the pain Belén”, aludiendo al “meme”.

Revisa acá la reacción: