Abuela arremetió contra "Bienvenidos" por reprobar la evasión en el Metro: "Esto no es vandalismo"

Durante la jornada de hoy fueron múltiples los matinales que han tratado el tema de las evasiones masivas en el metro, lo cual se ha tomado toda la semana.

Si bien durante todos estos días han existido llamados a evadir el pasaje en distintas estaciones en el Metro de Santiago, las cuales han sido custodiadas por Fuerzas Especiales, el día de ayer la situación salió de control, en un par de estaciones, donde torniquetes y barreras quedaron destruidas.

Bajo este contexto el matinal “Bienvenidos” envió un notero a las calles para recoger las impresiones de la gente, bajo la interrogante: “Evasión masiva ¿justo reclamo o vandalismo?“.

Fue así como el periodista Leo Castillo llegó con una abuela en las afueras de Plaza de Maipú, que sorprendió con su punto de vista sobre el asunto y le entregó un potente mensaje al matinal.

“Yo no estoy de acuerdo con eso que están diciendo de que esto es vandalismo. No es vandalismo, porque la gente está protestando porque ya no damos más de los robos”, partió comentando la adulta mayor.

Luego continuó: “Nos roban de las AFP, del agua, la luz y más encima de los pasajes. Todo el año han estado subiendo los pasajes de la miro y el Metro, nosotros somos de la tercera edad y no nos alcanza como para estar pagando tanto pasaje. Así que yo se los digo a ustedes“.

Aquí puedes revisar el registro, que fue ampliamente comentado en Twitter:

