No lo dejaron pasar: La repetida crítica que se ganó el nuevo capítulo de "¿Quién quiere ser millonario?"

El día de ayer se emitió un nuevo capítulo de “¿Quién quiere ser millonario?“, el concurso de Mega que es conducido por Diana Bolocco.

Quien concursó en la oportunidad fue el periodista José Antonio Neme en compañía de Maritza Rivera, mujer de 46 años, que trabaja en la casa de Neme y sueña con poder cumplir con un tratamiento para recuperar su dentadura.

A Maritza se sumó Hilda Guamanchumo, otra persona que trabaja para el panelista de “Mucho Gusto“, quien anhela tener una casa propia para vivir con su marido, hijos y nietos.

Lo positivo de esta situación fue que Neme no se demoró en alcanzar el piso de los 3.500.000, no obstante este mismo hecho no fue bien visto por los televidentes.

Esto, luego de que los espectadores cuestionaran la dificultad de las primeras preguntas, catalogándolas de “demasiado fáciles“, en comparación a ediciones pasadas del programa.

Algunas de las primeras preguntas trataron de raza de perros, la serie “La Casa de Papel” y la película “Los Vengadores”.

Aún así, Neme llegó a los 10 millones de pesos, suma con la que decidió retirarse del programa, con el fin de no arriesgar el sueño de sus trabajadoras.

Aquí puedes ver algunos de los comentarios de Twitter:

Este nivel de preguntas es espectacular para kínder 🙄🤣 #MillonarioXMega — Jennifeerr (@Je_Lech) October 18, 2019

Las preguntas burdas 🤮 ya no es como antes #MillonarioXMega — Ignacio Rivas (@NaxoRivasII) October 18, 2019