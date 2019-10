"Chilena cuando te conviene": Paloma Mami recibe ácidas críticas tras referirse a situación del país

La cantante chilena-norteamericana Paloma Mami escribió un post la noche de este domingo respecto a las manifestaciones que se estaban desarrollando en Chile y que llevaron a que el Presidente de la República Sebastián Piñera decretara Estado de Emergencia y toque de queda en varias regiones del país.

“Lamento no haberme expresado antes sobre la situación por la que está pasando nuestro país. No he tenido la oportunidad de sentarme y organizar mis pensamientos ya que quería subir algo del corazón y apenas he podido dormir. Soy humana también, no pueden olvidar eso nunca”, expresó mediante su cuenta de Instagram.

A esto agregó que “siento tanta impotencia ante esta situación. Me duele demasiado ver como mi país sufre de esta manera, me da rabia ver como la televisión resalta lo peor de las protestas para deslegitimar la causa y perder el foco de lo que realmente está pasando..Invito a todos mis demás colegas de la industria a llevar este mensaje, a que el mundo sepa la realidad de lo que está sucediendo en Chile, y también en otros países como Ecuador, España,Venezuela y más“.

Pese a que la intérprete de “No te enamores” apoyó la protesta social, recibió ácidas críticas de sus mismos seguidores por su tardía reacción.

“Nosotros no nos demoramos ni 2 minutos en darle like a tus fotos , en reproducir tus canciones para apoyarte por el solo hecho de “ ser chilena “ es eso , apoyo y no se vio nunca ! Chao cancelada”, le dijo un seguidor a lo que siguieron otros comentarios de esta tónica.

“Ahora entiendo pq tení 4 canciones pedorras….si te demoras 3 días en escribir esta cagá de mensaje“, “Te bajaron los seguidores que te preocupaste?”, “Con razón te tenían mala en rojo 💩”, “Quien te redacto el mensaje? 🤣🤣”, le dijeron algunos.

En tanto otros se explayaron más: “Gianluca, la princesa Alba, los shishigang todos hueon han dado su opinión, cientos de músicos chilenos se han cuadrado con la lucha han salido a las calles, le han hecho frente a los milicos y vo te demorai 4 días en dar una opinión? Date cuenta que eres figura pública, usa bien tus redes si es que tanto te importa. Nadie te compra, ya erai”.

“Eris chilena cuando te conviene nomas, realmente nunca lo haz sido, vives en una burbuja de privilegios, no tienes idea lo que es ser chilena, sigue llenandote los bolsillos con plata pero ojalá que deje de ser a costa de tus fans chilenos, no nos mereces, eres de cartón”, fue otra de las fuertes críticas.

“Invito a todos mis demás colegas de la industria a llevar este mensaje” hermana, todos ya se expresaron, la Cami Gallardo fue a marchar con la gente del pueblo, la Denisse Rosenthal en medio de un mini show se expresó, la Mon Laferte se ha manifestado caleta a través de las redes sociales, hasta artistas internacionales po weón, la única que no lo hacía eras tú“, comentó otro.