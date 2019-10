El afligido mensaje de Aída Nizar por crisis en Chile: "Se me parte el alma viendo esto"

Debido a la situación que enfrenta Chile, son múltiples los rostros que han debido pronunciarse sobre las manifestaciones que se fecundan en las calles de todo el país.

Quien no se restó de este debate fue la ex integrante del reality “Resistiré”, Aída Nizar, quien a través de su cuenta de Instagram compartió un registro en donde no logró contener las lágrimas.

“Amo con toda mi alma a la maravillosa tierra chilena“, partió comentando la española que se mostró profundamente afectada en el video.

Luego continuó: “Le pido al señor Piñera que pare con las movilizaciones del ejército, que termine con este toque de queda (…) Leo todas estas noticias y se me conmueve el alma de ver a todas estas familias humildes que no llegan a final de mes y que han protestado por una bajada en sus pensiones una subida en los servicios“, sostuvo entre lágrimas.

A la vez se refirió a los diversos videos que abundan en Instagram y Twitter donde se enseña el efectuar de la fuerza militar y Carabineros: “Se me parte el alma viento esto (…) ¿Qué les está pasando a los políticos?“, cuestionó la abogada española.

Finalmente entregó su apoyo al movimiento: “¡Basta ya! Los políticos trabajan por el pueblo y no viven de él (…) ¿En qué estamos convirtiendo el mundo? (…) ¡Están cansados de que abusen de él!”, fue parte de lo que sostuvo Aída Nizar.

Aquí puedes revisar el video completo: