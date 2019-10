"No se burle de los trabajadores": Usuarios en picada contra Marcela Vacarezza tras referirse a las manifestaciones

La panelista del matinal de Televisión Nacional Marcela Vacarezza se refirió a las intensas jornadas que se han vivido estos días en el país, tras las protestas por el alza del pasaje del Metro, sumado al Estado de Emergencia decretado por el Presidente Sebastián Piñera.

En este sentido, la panelista de “Muy buenos días” quiso hacer un llamado a la unidad, mediante un extenso mensaje en su cuenta de Instagram, donde acumula 652 mil seguidores.

“Hoy necesitamos unidad. Por favor señores políticos terminemos con los partidismos. Chile los necesita, no con odio ni buscando los intereses propios. Por una vez en la vida piensen en el país y en su gente. No queremos esto”, manifestó.

A esto agregó que “se está destruyendo el país. Si sus ideologías les importan más que el bien común callen, den un paso al costado, y dejen a quienes quieren lograr un futuro mejor. Aún tengo la esperanza de que ellos existan“, palabras que acompañó junto a la bandera chilena.

Comentario de Vacarezza que sacó múltiples aplausos en sus seguidores, a excepción de algunos que la criticaron por sus palabras.

En particular hubo un mensaje que recibió la animadora y que no dudó en responder: “Q fácil publicar un “pensamiento”. Más aún cuando ud tiene una “carrera” televisiva? No se burle más de l@s trabajadores”, fueron las palabras de un usuario tras la publicación de Marcela.

Tras esto, la esposa de Rafael Araneda respondió de la siguiente manera: “burla? Me conoce? Lo que hago en mi vida? En mi entorno?“, fueron sus palabras.

Revisa la publicación acá: