Pancho Saavedra recibió críticas por "tibia" postura por manifestaciones: el conductor respondió

Una tensa crisis se vive en el país y las celebridades nacionales se han visto en una especie de obligación a pronunciar su postura sobre las demandas sociales que las personas exigen en las calles.

Uno de ellos ha sido Francisco Saavedra, animador de “Lugares que hablan” y “Contra Viento y Marea”, exitosos programas de carácter social.

“Siento tanto dolor por lo que está ocurriendo en nuestro Chile querido, ese que conozco tanto. Apoyo con fuerza las demandas sociales; salud, transporte, pensiones y todos aquellos requerimientos que ningún gobierno ha sido capaz de hacerse cargo”, fue lo que expresó el conductor de Canal 13.

No obstante, estas palabras no habrían sido suficientes a ojos de sus seguidores, quienes lo criticaron como “lento actuar” y “poco jugado“, por su mensaje.

Saavedra, ante estos mensajes, no se quedó de brazos cruzados y a través de Twitter entregó una dura respuesta.

“A todos los que me han dicho “Apareciste”. Sí, aparecí y aparezco cuando yo lo decido y no de manera irresponsable, incendiaria ni violenta. No lo hago desde la comodidad del twiiter,porque Marché y organicé junto a Ricarte Soto hasta conseguir una ley y fue pacíficamente”, partió comentando Saavedra, que realizó una serie de tweets.

Luego continuó: “He marchado por el Cáncer y no descansaré hasta que consigamos esa Ley. Así que todos aquellos que me preguntan irónicamente por qué “no estaba”, pues se equivocan; porque siempre he estado y estaré cada vez para luchar por las causas sociales“.

Finalmente recalcó que él es un comunicador y no un político: “No soy parte del poder ejecutivo ni legislativo. No está en mis manos cambiar leyes o arreglar pensiones, pero sí puedo aportar y visibilizar realidades por un Chile más justo”.

Tras esto continuó respondiendo a las nuevas críticas que recibió, explicando que se encontraba fuera de Chile.

