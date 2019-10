"¡Tranquilo, no me grites!": Periodista de TVN fue encarado por manifestante en plena transmisión

El periodista de Televisión Nacional Danny Linares fue encarado en plena transmisión por un manifestante que se encontraba en el lugar.

Esto, luego de que Linares estuviera despachando desde la comuna de Providencia, específicamente en la intersección de Lyon con Providencia, sobre el estado del comercio en la zona.

Bajo este contexto, el periodista de TVN expresó que “es un recorrido que hemos realizado con Marcelo, venimos bajando ahí desde Los Leones y la verdad gran parte del comercio cerrado, mostremos un poquito las vitrinas, hay zapaterías, de todo. Bueno, el comercio habitual que hay acá en Providencia el 80 por ciento está cerrado, son pocos los locales que están abiertos”, comentó.

A esto agregó que “hemos visto una que otra farmacia funcionando“, añadiendo que también el supermercado de Santa Isabel de Lyon está abierto.

Posteriormente el periodista le consultó al jefe de local del supermercado hasta qué hora estaría abierto, a lo que contestó que hasta las dos de la tarde.

Fue en este contexto que llegó un joven manifestante con un cartel, quien, con tono de rabia, le expresó al periodista que “muestren la verdad sobre gente que está haciendo violaciones a los derechos humanos”.

Frente a esta situación, Danny expresó: “Perfecto… ahí una protesta de alguien que está bloqueando la imagen, pero es algo que algo que hemos cubierto y compartido con ustedes durante todos estos días“, dijo, descolocado ante las palabras del joven.

Ante la reacción de Linares, el manifestante expresó que “van a seguir defiendo a las empresas, lo van a hacer”, a lo que Danny respondió que “no, no estoy defendiendo nada“.

No obstante, el joven no se quedó callado y siguió emitiendo palabras para el periodista, a lo que Linares contestó: “¡tranquilo, tranquilo, no me grites!”.

“Cuéntanos tu punto, no hay ningún problema que lo hagas, no es necesario que me grites tampoco”, dijo, dando la posibilidad al sujeto para que comentara su opinión. No obstante, de igual forma fue interrumpido por la periodista Carla Zunino, quien se refirió al tema que abordó el manifestante.