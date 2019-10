"En serio, ¿qué más quieres?": Mónica Rincón se cansa de las críticas y responde a usuario en Instagram

La periodista Mónica Rincón hizo noticia durante el lunes luego de emitir polémicos dichos, mientras volvían de comerciales en el noticiero de Chilevisión.

La periodista, quien se encontraba junto a su colega Macarena Pizarro, expresó: “Péguenle… sáquenle la…“, mientras se exhibían imágenes de personas detenidas durante el desarrollo del toque de queda, decretado por el Jefe de la Defensa Nacional, general Javier Iturriaga.

Tras esto y por las críticas que recibió, la periodista salió en su defensa y explicó mediante su cuenta de Twitter que la sacaron de contexto.

La periodista expresó que “este video corresponde a un momento en comerciales en que comentábamos de manera irónica lo que absurdamente algunos pedían que Carabineros hicieran con los detenidos. Lamento el malentendido que esa ironía haya podido provocar. Siempre he condenado el uso excesivo de la fuerza”, declaró.

Ahora, la periodista volvió a hacer noticia luego de compartir un impactante registro, donde se aprecia a Carabineros actuando violentamente contra un menor de edad.

Junto al video, Rincón expresó que “Esto no tiene nada que ver con orden y seguridad. Es abuso. Es un niño!“, desatando una ola de comentarios a favor y en contra de su opinión.

En este sentido, hubo un comentario que no pasó desapercibido por Mónica y que no dudó en contestar. Un usuario de la plataforma le manifestó que “se te hace decirlo en la tele, te da miedo ser parte de los ya quizás cientos de entre muertos y desaparecidos que hay hasta el momento y la tele no anuncia nada mas que descontrol?”.

El usuario añadió que “siempre has mostrado inteligencia y altura de mira y sabes que publicarlo en las redes ya no es suficiente. Seguirás perdiendo la confianza de manera exponencial que la gente te tenía, da la cara por el buen periodismo que hasta el momento no lo has demostrado”.

Ante las palabras del sujeto, Mónica no se quedó callada y expresó que éste la había insultado, explicando que “decirle a alguien que ‘se le hace’ es insultar Así lo siento yo. Que te voy a contestar. De hecho te mandé por interno vídeos. Por acá no sé mandarlo tampoco se mandar de más de 30 segundos. Para ti nada que te diga será coherente. Subo un vídeo de abuso, no sirve. No lo subo, tampoco. Expliqué lo que pasó en Instagram y en tuiter, adjunté el vídeo en que me criticaban. Adjunté vídeos que muestran como he actuado. En serio que más quieres?”, dijo la periodista.

