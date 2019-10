"No le hice mal a nadie, ¿por qué le dan conmigo?": Karol Lucero estalla tras críticas por no referirse a manifestaciones

El panelista de “Mucho Gusto” Karol Lucero generó una ola de comentarios en redes sociales, tras compartir una fotografía junto a un mensaje pidiendo “paz para Chile“.

El registro se enmarca en las múltiples manifestaciones que se han desarrollado a lo largo de la Región Metropolitana, así como también en otras regiones de Chile, tras el descontento social que existe por diversos factores, entre ellos: el precio del transporte público, la situación actual del sistema de pensiones y los costos de la salud.

Fue en este contexto que al animador fue emplazado por diversos usuarios de la red social de Instagram, para que opinara acerca de la situación actual en el país, ya que para ellos Karol es un “líder de opinión”.

“Eres un lider de opinión de la gente en general queremos verte empoderado”, “Hablar, como siempre lo haces, dar tu opinión, ahora están todos callados, no hay unión con el pueblo, que no se te olvide que viene de donde somos todos”, “Tienes voz y potencial para dirigir a muchos Jovenes“, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Pero fue un comentario el que no pasó desapercibido para el animador y que no dudó en contestar. Todo comenzó cuando uno de los usuarios le expresó que él no podía mantenerse “indiferente” ante la crisis social que se vive.

“Eres joven y en una posición privilegiada con una amplia vitrina, un líder de opinión para aquellos que te siguen ,me incluyo, no puedes ser indiferente frente a los terribles hechos que ocurren en chile,no solo ahora con las protestas sino que cada día con las constantes desigualdades”, fue parte de lo que le escribió un usuario.

Ante este mensaje, Karol respondió de la siguiente manera: “No es indiferencia… hay cosas muy injustas, pero no dependen de mi, me gustaría cambiarlas; pero siempre hay críticas q no merezco, no le hice mal a nadie, por que le dan conmigo? Veo redes y recibo ataques injustificados“.

Posteriormente explicó que a “algunos les molesta que siempre ‘ande metido en todas las causas sociales’ si no estoy, también les molesta. Al final es mejor dejar q las cosas fluyan por si solas; ojalá acabe pronto lo malo, siempre tuve q luchar solo para salir adelante”, fueron sus palabras.

