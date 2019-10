Renata Bravo a Presidente Piñera: "Usted se dedica a hablar puras cantinfladas"

View this post on Instagram

Señor presidente @sebastianpinerae elegido democráticamente, ahora esa misma gente le está pidiendo a gritos que reaccione, con medidas reales de cambio ( que todos conocemos) y ud se dedica a hablar puras cantinfladas ( no dice nada), solo habla de violencia y no del fondo de ésta crisis social, todos la ven, menos ud. Tiene en sus manos la oportunidad de hacer el cambio que la gente espera, la gente se cansó, los niños quieren volver a sus colegios, salir a jugar sin miedo, dormir sin un helicóptero que sobrevuela día y noche y nosotros nos aburrimos de contarles el cuento de “la vida es bella” queremos vivir en una paz real, igual como vive ud, su familia y sus nietos…… le suena? Reaccione! Antes que tengamos que seguir lamentando más vidas. 🙏#dignidadparaelpueblodechile #vivirenpaz #elpueblomasunidoquenunca 🇨🇱 #noestamosenguerra