Tonka Tomicic intervino y pidió no cortar despacho frente a quejas de manifestantes: "No tengamos miedo"

Durante esta semana el matinal de “Bienvenidos” ha cambiado su horario debido a la contingencia que enfrenta el país, modificando también su panel, incluyendo rostros políticos.

Diversos matinales han sido enfrentados por los manifestantes, quienes no están de acuerdo de cómo enseñan los eventos que ocurren en las calles de todo el país.

Bajo este contexto el periodista Martín Herrera fue increpado por un grupo de personas que se manifestaban. Así, el periodista fue sacado de pantalla para controlar la situación, no obstante Tonka Tomicic intervino.

“No nos vayamos del aire, mostrémoslo, no tengamos miedo a la imagen en vivo y en directo. No tenemos que estar ahí, demos un paso al costado, entiendo que puede ser molesto, pero vamos a la imagen en directo, pongan la imagen, no tengamos miedo”, soltó la conductora de “Bienvenidos”.

Así Herrera logró conversar con un manifestante que expresó su repudio sobre los abusos policiales y las FFAA, de las cuales supuestamente había sido testigo.