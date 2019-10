"A veces es mejor callar": Vanesa Borghi es duramente criticada por valorar discurso de Presidente Piñera

La modelo argentina Vanesa Borghi fue duramente criticada en redes sociales, luego de referirse al discurso realizado ayer por el Mandatario Sebastián Piñera, en el que anuncia una serie de medidas en relación a la Agenda Social.

La panelista de “Hola Chile” de La Red destacó las propuestas presentadas por el Presidente, y expresó que “ningún gobierno en tanto tiempo ha realizado una agenda social tan radical. Ojalá el Congreso lo apruebe, pero estas medidas me parecen una buena señal. Un logro de la gente que fue escuchada”, mediante sus “historias” de Instagram.

Palabras que no fueron bien recibidas por diversos usuarios de la plataforma, quienes emitieron negativos comentarios contra la modelo.

“Vane me caes bien pero tus historias me dejan marcando ocupado, tu crees que un aumento 20% esta bien?? La pensión básica solidaria es de 110.201.- con el aumento del 20% quedaría en 132.241.- ¡Migajas!”, “en tu historia, escribiste cómo algo positivo ‘pidió disculpas’ es una broma? Sacó los militares a la calle, nos están matando, nos están hiriendo… No es capaz de darnos los nombres de muchos compatriotas que murieron y no tenemos idea quiénes son, sus familias no tienen respuesta.. Vi todos los días tus historias, pero enserio, un pidió disculpas?? Aveces es mejor callar cuando no conoces la realidad de la calle. Fome, que estés bien”, “que fácil decirlo desde la comodidad de tu casa“, fueron algunos de los comentarios que recibió.

