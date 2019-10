El mea culpa de Luis Jara tras protestas fuera de Mega : "Hay que aprender a recibir las críticas"

Durante este miércoles la señal televisiva privada de Mega una vez más transmitió su matinal “Mucho Gusto” tras las jornadas de protestas que ha cubierto “Meganoticias”.

Si bien en el matinal se tocó el tema de contingencia de Chile, también se refirieron a las críticas que recibieron como canal el pasado lunes.

La señal del grupo Bethia fue acusado de “censurar” y ocultar” información sobre la situación que enfrentan los chilenos.

Ante esto, quien tomó la palabra fue el conductor Luis Jara, quien realizó un sincero mea culpa. “¿Puedo decir algo? Hay que aprender a recibir las críticas, es de sentido común aprender a recibirlas. Los que trabajamos como comunicadores estamos expuestos”.

Luego continuó: “El tema es que hay que sacar de esa crítica la violencia. La violencia nos violenta a cada uno de nosotros, nos pasa algo cuando nos tiran algo que nos parece injusto (…) Yo fui formado en una TV ochentera, donde no se podía decir todo lo que uno quería. Teníamos miedo, fuimos formados por el miedo, nos vendaron los ojos. A mí me daba mucha rabia“.

Bajo esta línea manifestó sus deseos de asistir a las marchas y “decir lo que yo pienso, tengo ganas de oponerme a un sistema perverso, pero evidentemente los comunicadores estamos sujetos a muchas cosas y no podemos sentarnos frente a una cámara a tirar nuestra rabia porque no nos corresponde”.

Finalmente reflexionó sobre su rol como comunicador: “También me ha pasado de preguntarme cuán cobarde soy como comunicador, en el sentido de que mucha gente exige que nos mojemos el potito. ¿Dónde está el límite? Yo digo, honestamente, estoy en aprendizaje de hacerlo (…) No me quiero justificar, pero hoy nos tenemos que adaptar. Y la sociedad también tiene que cambiar, la violencia no debe estar. Lo digo desde lo más profundo de mi corazón”, cerró Luis Jara.