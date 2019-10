Paloma Mami llamó a convocatoria por compleja situación que enfrenta el país

La cantante nacional Paloma Mami una vez más se refirió a la difícil situación que enfrenta Chile, a través de las redes sociales.

Recordemos que hace un par de días la cantante publicó una imagen donde se refirió a las manifestaciones, entregando un reflexivo mensaje.

“Les pido que por favor sean inteligentes a la hora de actuar, no dejen que el desorden y el caos haga que la verdadera voz del pueblo se diluya, sin embargo, actuar en paz no significa que no se haga firmemente. Fuerza Chile”, fue parte de lo que escribió, lo cual no estuvo exento de críticas.

En esta oportunidad utilizó la función de historias de Instagram para hacer un llamado a una masiva convocatoria. Hablamos de la Marcha Mundial por Chile.

De acuerdo a el afiche, la marcha se realizará el jueves 24 de octubre a partir de las 12:00 horas.

“¡Chile y el mundo se paraliza!“, proclama la imagen que publicó la intérprete de “No te enamores”.

Aquí puedes ver la imagen: