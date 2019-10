"¿Qué reclamas tú si ganas más que el mínimo?": Karol Lucero responde a las críticas tras sumarse a las protestas

El panelista del matinal “Mucho Gusto” Karol Lucero decidió unirse a las manifestaciones que se han realizado estos días a lo largo de todo Chile, con el fin de exigir diversas demandas en torno a la educación, salud y la situación de las pensiones en el país.

Fue en este contexto que el animador del matinal de Mega compartió dos fotografías en su cuenta de Instagram, en las cuales aparece manifestándose pacíficamente junto a su pareja María Francisca Virgilio.

Pero el animador recibió algunas críticas por parte de algunas personas que aludían al alto sueldo que recibía en el canal Mega.

“Deberian de rebajarte el sueldo a ti en Mega y la Radio”, “Me extraña Carol Lucero y que reclamas tú si ganas más que el mínimo“, fueron algunos de los cuestionamientos que recibió.

Frente al primer comentario, Karol respondió que “si me bajan el sueldo en la radio o tv el dinero quedaría para mi jefe que tiene más dinero q yo… es una entidad privada no pública“, mientras que al segundo cuestionamiento, Lucero contestó que se manifiesta “por mi abuela, por mis padres, por mi familia, por mis amigos, por los chilenos, por mis hijos que aun no tengo❗️💪🏻🇨🇱“, fueron sus palabras.

Por otra parte, el animador fue defendido por una de las personas con las que trabajó por bastante tiempo: Catalina Palacios, quien escribió un extenso mensaje en la red social del locutor radial.

“Excelente Karol, si no es por ti que lindo que es por todos los demás que si te importan!! Eres de origen humilde igual que yo, familia de esfuerzo, por la familia chilena por ti por mi por lo vecinos, vamos con el corazón!!!”, fueron las palabras de Palacios.

Revisa la publicación acá:

Acá los comentarios: