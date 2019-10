"Viva el ingenio": Llamativa pancarta sobre teleserie de Mega generó ola de comentarios en redes sociales

Intensas manifestaciones se han llevado a cabo a lo largo de todo el país, exigiendo demandas tales como: el costo de la salud, la situación de las pensiones y la tarifa del transporte público.

En este sentido, cientos de personas han querido manifestarse de forma pacífica mediante ‘cacerolazos‘ y también con creativas y llamativas pancartas, las cuales exhiben en cada protesta.

Pero hubo una pancarta que llamó sumamente la atención, debido a su alusión a la teleserie que ya lleva más de 500 capítulos al aire: “Verdades Ocultas“.

En la pancarta que sostenía una joven manifestante se leía: “Lucharemos hasta que termine Verdades ocultas“, generando risas en las redes sociales.

Revisa la imagen acá:

“jajajajaja no se me había ocurrido jajajajajajajaja un dedito para arriba!!!”, “Es como el gobierno lo siguen estirando para nunca acabar”, “Me encanta y así como va no termina ni pal otro milenio”, “Viva el ingenio!!!!“, fueron algunos de los comentarios emitidos en la imagen.